Зидан высказался об ошибках Варана в матче ЛЧ с «Манчестер Сити»

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Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал ошибки защитника Рафаэля Варана в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с английским «Манчестер Сити».
Зидан высказался об ошибках Варана в матче ЛЧ с «Манчестер Сити»
  • Reuters

«Невозможно быть счастливым, когда проигрываешь, но мы также должны гордиться тем, что сделали. Соперник сыграл очень хорошо. Сейчас не время искать оправдания. Мы проиграли эту игру, но главное — я горжусь усилиями, которые команда приложила. Что касается ошибок Варана, нужно сохранять спокойствие! Как и 95% всех игроков, весь его сезон был впечатляющим. И я буду придерживаться этой позиции», — приводит слова Зидана журналист The Athletic Дермот Корриган в своём Twitter.

Варан допустил две результативные ошибки, которые привели в поражению «Реала» и вылету из нынешнего розыгрыша Лиги  чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» обыграл «Лион» благодаря дублю Роналду, но не вышел в 1/4 финала ЛЧ.

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