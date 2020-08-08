Зидан высказался об ошибках Варана в матче ЛЧ с «Манчестер Сити»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал ошибки защитника Рафаэля Варана в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с английским «Манчестер Сити».

«Невозможно быть счастливым, когда проигрываешь, но мы также должны гордиться тем, что сделали. Соперник сыграл очень хорошо. Сейчас не время искать оправдания. Мы проиграли эту игру, но главное — я горжусь усилиями, которые команда приложила. Что касается ошибок Варана, нужно сохранять спокойствие! Как и 95% всех игроков, весь его сезон был впечатляющим. И я буду придерживаться этой позиции», — приводит слова Зидана журналист The Athletic Дермот Корриган в своём Twitter.

Варан допустил две результативные ошибки, которые привели в поражению «Реала» и вылету из нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» обыграл «Лион» благодаря дублю Роналду, но не вышел в 1/4 финала ЛЧ.