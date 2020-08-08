Зидан высказался об ошибках Варана в матче ЛЧ с «Манчестер Сити»
- Reuters
«Невозможно быть счастливым, когда проигрываешь, но мы также должны гордиться тем, что сделали. Соперник сыграл очень хорошо. Сейчас не время искать оправдания. Мы проиграли эту игру, но главное — я горжусь усилиями, которые команда приложила. Что касается ошибок Варана, нужно сохранять спокойствие! Как и 95% всех игроков, весь его сезон был впечатляющим. И я буду придерживаться этой позиции», — приводит слова Зидана журналист The Athletic Дермот Корриган в своём Twitter.
Варан допустил две результативные ошибки, которые привели в поражению «Реала» и вылету из нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» обыграл «Лион» благодаря дублю Роналду, но не вышел в 1/4 финала ЛЧ.