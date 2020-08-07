Семак объяснил, почему «Зенит» отдал Мамману в аренду

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал переход защитника Эмануэля Мамманы в «Сочи» на правах аренды.

«Руководство знает мои пожелания по укреплению команды. Маммана, к сожалению, пропустил почти два года. Ему нужно получать игровую практику, к тому же он девятый легионер. Мы не можем дать ему столько времени, чтобы набрать форму. А дальше будем смотреть, как он будет играть в «Сочи». Возможно, вернём его», — приводит слова Семака «Чемпионат».

24-летний аргентинец играет за «Зенит» с 2017 года. В его активе 41 матч за петербургский клуб, в котором он отметился одной голевой передачей.

Ранее сообщалось, что Семак остался доволен игрой Ловрена в первом матче за «Зенит».