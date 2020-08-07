Почётный президент ВФП назвал смерть Турецкого колоссальной потерей для плавания

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Почётный президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Геннадий Алёшин отреагировал на информацию о смерти прославленного тренера Геннадия Турецкого.
Почётный президент ВФП назвал смерть Турецкого колоссальной потерей для плавания
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Это колоссальная потеря для плавания, для всего мирового спорта. Ушла легенда. В этом нет преувеличения: когда Геннадий Геннадьевич появлялся на бортике бассейна, тренеры и спортсмены менялись на глазах — одним своим присутствием он вселял в них колоссальную уверенность. Я сам видел, как хватали каждое слово Турецкого, когда он приезжал на сборы национальной команды на озеро Круглое. Это был величайший специалист, глыба. На таких людях держится наш спортивный мир», — заявил Алёшин RT.

Среди воспитанников Турецкого значатся олимпийские чемпионы россияне Александр Попов и Владимир Пышненко, а также австралийцы Майкл Клим, Петрия Томас и Мэтью Данн.

Ранее стало известно, что Турецкий скончался в возрасте 71 года.

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