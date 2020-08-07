Дзюба стал автором третьего самого быстрого гола в истории Суперкубка России
- Reuters
Дзюба отличился на 14-й минуте матча и повторил достижение полузащитника московского «Спартака» Максима Калиниченко. Тот открыл счёт в матче с ЦСКА в 2004 году.
Меньше времени, чтобы открыть счёт в матче за Суперкубок, потребовалось лишь нападающему «Локомотива» Фёдору Смолову в 2019 году (шестая минута), а также форварду ЦСКА Вагнеру Лаву в 2007-м (первая минута).
Ранее сообщалось, что «Локомотив» вдвое превзошёл «Зенит» по количеству ударов в первом тайме матча за Суперкубок России.