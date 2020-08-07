Футболист «Рубина» Шатов получил травму

Полузащитник казанского футбольного клуба «Рубин» Олег Шатов получил микроповреждение и занимается по индивидуальной программе.

Как сообщают в пресс-службе казанского коллектива, полузащитник «Рубина» Олег Шатов получил микроповреждение и на данный момент занимается по индивидуальной программе.

При этом в клубе заверили, что уже в ближайшее время хавбек «Рубина» вернётся в основную группу.

Шатов известен по выступлениям за «Урал», «Анжи», «Зенит» и «Краснодар». Он является трёхкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Ранее сообщалось, что испанский полузащитник лондонского футбольного клуба «Челси» Педро Родригес перенёс операцию на плече.