СМИ: «Химки» и «Ахмат» интересуются футболистом «Спартака» Гулиевым
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- РИА Новости
Об этом сообщает «РБ-Спорт». В мае 2020 года Гулиев был отстранён от работы с основным составом «Спартака» и переведён во вторую команду. Причиной стало неуважительное поведение 23-летнего футболиста в отношении тренерского штаба.
В сезоне-2019/20 Гулиев провёл за клуб 15 матчей и не отметился результативными действиями.
Ранее арбитр Вилков опроверг существование судейского заговора против «Спартака».