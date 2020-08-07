СМИ: «Химки» и «Ахмат» интересуются футболистом «Спартака» Гулиевым

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Полузащитник московского «Спартака» Аяз Гулиев, выведенный из основного состава красно-белых, попал в сферу интересов «Химок» и «Ахмата»,
СМИ: «Химки» и «Ахмат» интересуются футболистом «Спартака» Гулиевым
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Об этом сообщает «РБ-Спорт». В мае 2020 года Гулиев был отстранён от работы с основным составом «Спартака» и переведён во вторую команду. Причиной стало неуважительное поведение 23-летнего футболиста в отношении тренерского штаба.

В сезоне-2019/20 Гулиев провёл за клуб 15 матчей и не отметился результативными действиями.

Ранее арбитр Вилков опроверг существование судейского заговора против «Спартака».

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