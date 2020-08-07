Арбитр Вилков опроверг существование судейского заговора против «Спартака»

Российский футбольный арбитр Михаил Вилков заявил, что среди отечественных судей нет предвзятого отношения к московскому «Спартаку».

«Нет никаких заговоров и оснований, чтобы думать об этом. Мы работаем. У арбитров нет никаких установок, чтобы судить против «Спартака». Да, есть статистика, есть неудачные серии у каких-то клубов из, к примеру, шести поражений. Но есть и серии из восьми побед, например. А кто-то год не проигрывает. Это же не от нас зависит. Есть линия офсайда, её чертят, и всё видно. Всё это — стечение обстоятельств», — заявил Вилков в интервью РИА Новости.

После возобновления сезона Российской премьер-лиги представители московского «Спартака» высказывали своё недовольство арбитражем в матчах с участием красно-белых. По мнению представителей клуба, судьи допускали преднамеренные ошибки против москвичей.

Ранее сообщалось, что «Крузейро» выплатил долг «Спартаку» за трансфер Педро Роши.