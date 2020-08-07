Кормье и Джонс могут провести третий бой

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Дэниел Кормье может провести третий поединок с обладателем пояса в первом тяжёлом весе Джоном Джонсом.

«Возможно, UFC предложит Кормье много денег, чтобы устроить третий поединок с Джонсом. Это единственный бой, который может его заинтересовать», — цитирует Мендеса The Sun.

В первом бою, состоявшемся в январе 2015 года, Джонс победил Кормье единогласным решением судей. Во втором поединке, прошедшем в июле 2017 года, Джонс одержал победу нокаутом, но был дисквалифицирован, после того как его уличили в применении допинга.

41-летний Кормье должен провести поединок с чемпионом UFC в тяжёлом весе Стипе Миочичем 15 августа 2020 года, после чего намерен завершить карьеру.

Ранее экс-чемпион UFC в тяжёлом весе рассказал, как легковес Нурмагомедов повалил его на тренировке.