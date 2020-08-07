Кормье и Джонс могут провести третий бой
- Reuters
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«Возможно, UFC предложит Кормье много денег, чтобы устроить третий поединок с Джонсом. Это единственный бой, который может его заинтересовать», — цитирует Мендеса The Sun.
В первом бою, состоявшемся в январе 2015 года, Джонс победил Кормье единогласным решением судей. Во втором поединке, прошедшем в июле 2017 года, Джонс одержал победу нокаутом, но был дисквалифицирован, после того как его уличили в применении допинга.
41-летний Кормье должен провести поединок с чемпионом UFC в тяжёлом весе Стипе Миочичем 15 августа 2020 года, после чего намерен завершить карьеру.
Ранее экс-чемпион UFC в тяжёлом весе рассказал, как легковес Нурмагомедов повалил его на тренировке.