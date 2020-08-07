Сёмин рассказал, чем объясняется доминирование «Зенита» в российском футболе
- РИА Новости
«Наверное, гегемония «Зенита» существует потому, что идёт правильная работа клуба во всех направлениях. Турнирная таблица всегда отображает работу клуба, вот и всё. Сможет ли кто-то навязать борьбу «Зениту»? Не знаю, сегодня все в равных условиях», — сказал Сёмин в интервью РИА Новости.
«Зенит» является действующим чемпионом России и обладателем Кубка страны.
Ранее сообщалось, чем интересен матч за Суперкубок России «Зенит» — «Локомотив».