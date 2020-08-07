Сёмин рассказал, чем объясняется доминирование «Зенита» в российском футболе

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин похвалил работу, которую проводит петербургский «Зенит».

«Наверное, гегемония «Зенита» существует потому, что идёт правильная работа клуба во всех направлениях. Турнирная таблица всегда отображает работу клуба, вот и всё. Сможет ли кто-то навязать борьбу «Зениту»? Не знаю, сегодня все в равных условиях», — сказал Сёмин в интервью РИА Новости.

«Зенит» является действующим чемпионом России и обладателем Кубка страны.

Ранее сообщалось, чем интересен матч за Суперкубок России «Зенит» — «Локомотив».