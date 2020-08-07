Матыцин: вопрос безопасности и здоровья болельщиков будет одним из главных на Евро-2020

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Министр спорта Российской Федерации, член наблюдательного совета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Олег Матыцин предположил, что турнир будет проводиться с учётом ограничений, связанных с пандемией коронавируса.
Матыцин: вопрос безопасности и здоровья болельщиков будет одним из главных на Евро-2020
  • Reuters

«Опыт 2020 года показывает, что вопрос безопасности и здоровья болельщиков будет одним из главных приоритетов при проведении чемпионата. Все зоны массового скопления людей обязательно будут соответствовать требованиям УЕФА и Роспотребнадзора. Если вирус отступит, Евро станет общим праздником. А если нынешняя ситуация сохранится, то мы будем её учитывать. Весь мир будет смотреть на этот турнир через призму безопасности для здоровья зрителей. Уверен, что мы покажем хороший пример», — заявил Олег Матыцин.

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля в 12 городах континента, в частности в Санкт-Петербурге.

Ранее Чернышенко заявил, что организаторы Евро-2020 сохранят фан-зоны, несмотря на перенос турнира.

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