Чернышенко: организаторы Евро-2020 сохранят фан-зоны, несмотря на перенос турнира

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко рассказал об организации фан-зоны чемпионата Европы по футболу — 2020 и тура Кубка Европы.

«Несмотря на перенос Евро-2020, организаторы сохранят все компоненты турнира, включая такие важные элементы, как фан-зоны в Санкт-Петербурге и трофи-тур Кубка Европы. Мы хотим, чтобы праздник футбола вышел далеко за пределы стадиона и Петербурга, потому работаем над организацией фан-зон в российских городах», — заявил Чернышенко.

Чемпионат Европы по футболу после переноса из-за пандемии коронавируса пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Ранее глава МИД Венгрии оценил шансы сборной России на Евро-2020.