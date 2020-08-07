Чернышенко: организаторы Евро-2020 сохранят фан-зоны, несмотря на перенос турнира
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- РИА Новости
«Несмотря на перенос Евро-2020, организаторы сохранят все компоненты турнира, включая такие важные элементы, как фан-зоны в Санкт-Петербурге и трофи-тур Кубка Европы. Мы хотим, чтобы праздник футбола вышел далеко за пределы стадиона и Петербурга, потому работаем над организацией фан-зон в российских городах», — заявил Чернышенко.
Чемпионат Европы по футболу после переноса из-за пандемии коронавируса пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года.
Ранее глава МИД Венгрии оценил шансы сборной России на Евро-2020.