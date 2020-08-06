Арбитр Лапочкин рассказал, как прошла процедура проверки на полиграфе

Короткая ссылка
Анастасия Ксенофонтова
Арбитр Сергей Лапочкин прокомментировал ситуацию с проверкой на полиграфе после матча 27-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» — «Локомотив».
Арбитр Лапочкин рассказал, как прошла процедура проверки на полиграфе
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Наш футбол, конец сезона. У всех всегда в такие моменты обострены чувства, такое бывает часто. Просто обычно всё происходит по весне, а тут люди возбудились летом. Мне сложно сказать, что это было. Но для меня всё прошло быстро: сегодня пошёл шум, завтра что-то происходило, а послезавтра всё закончилось. Я был абсолютно спокоен, так как понимал, что это вымысел и бред. Процедура полиграфа, конечно, неприятная, но раз сказали — прошёл. Никаких сомнений у меня не было», — приводит слова Лапочкина «Чемпионат».

Он отметил, что вся эта ситуация вызывала у него недоумение.

«Мне никто ничего не объяснял. Сказали, что надо быть там-то в какое-то время. Пришёл, повесили датчики, позадавали вопросы, после чего я ушёл. Подписал соглашение о конфиденциальности, поэтому сказать не могу, о чём спрашивали. Но вопросов было много. Проверка длилась очень долго. Ашот Хачатурянц через день позвонил и сказал, что претензий ко мне нет, что я успешно всё прошёл», — добавил арбитр.

Лапочкин подозревался в ставках на тотализаторе и предвзятом судействе матча «Cпартак» — «Локомотив», который завершился вничью 1:1.

Ранее Хачатурянц заявил, что у РФС нет подтверждённой информации, порочащей репутацию Лапочкина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить