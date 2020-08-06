В РПЛ заявили, что шумиха вокруг вступления «Химок» не пошла на пользу имиджу лиги

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Директор по маркетингу и коммуникациям Российской премьер-лиги (РПЛ) Евгений Савин высказал мнение, что шумиха вокруг перехода подмосковных «Химок» из Футбольной национальной лиги (ФНЛ) не пошла на пользу имиджу лиги.
В РПЛ заявили, что шумиха вокруг вступления «Химок» не пошла на пользу имиджу лиги
  • @fc_khimki
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«Сложно отрицать, что подобные разговоры вредят. Кроме шумихи, что была в СМИ, и комментариев людей, «Химки» во все установленные сроки предоставили в лигу все документы. И обратных движений клуб не делал. Конечно, такая шумиха на пользу не идёт. «Химки» — отдельный субъект футбола, и решения, что там принимаются, нам комментировать сложно. Но всё было сделано в срок, и позиция клуба не менялась», — приводит слова Савина ТАСС.

По итогам первенства ФНЛ сезона-2019/20 «Химки» завоевали путёвку в РПЛ, но повышение клуба в дивизионе долгое время находилось под вопросом из-за недостаточного финансирования. 

Ранее сообщалось, что «Химки» хотят арендовать Идову у «Локомотива».

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