В РПЛ заявили, что шумиха вокруг вступления «Химок» не пошла на пользу имиджу лиги
- @fc_khimki
«Сложно отрицать, что подобные разговоры вредят. Кроме шумихи, что была в СМИ, и комментариев людей, «Химки» во все установленные сроки предоставили в лигу все документы. И обратных движений клуб не делал. Конечно, такая шумиха на пользу не идёт. «Химки» — отдельный субъект футбола, и решения, что там принимаются, нам комментировать сложно. Но всё было сделано в срок, и позиция клуба не менялась», — приводит слова Савина ТАСС.
По итогам первенства ФНЛ сезона-2019/20 «Химки» завоевали путёвку в РПЛ, но повышение клуба в дивизионе долгое время находилось под вопросом из-за недостаточного финансирования.
Ранее сообщалось, что «Химки» хотят арендовать Идову у «Локомотива».