В РПЛ заявили, что шумиха вокруг вступления «Химок» не пошла на пользу имиджу лиги

Директор по маркетингу и коммуникациям Российской премьер-лиги (РПЛ) Евгений Савин высказал мнение, что шумиха вокруг перехода подмосковных «Химок» из Футбольной национальной лиги (ФНЛ) не пошла на пользу имиджу лиги.

«Сложно отрицать, что подобные разговоры вредят. Кроме шумихи, что была в СМИ, и комментариев людей, «Химки» во все установленные сроки предоставили в лигу все документы. И обратных движений клуб не делал. Конечно, такая шумиха на пользу не идёт. «Химки» — отдельный субъект футбола, и решения, что там принимаются, нам комментировать сложно. Но всё было сделано в срок, и позиция клуба не менялась», — приводит слова Савина ТАСС.

По итогам первенства ФНЛ сезона-2019/20 «Химки» завоевали путёвку в РПЛ, но повышение клуба в дивизионе долгое время находилось под вопросом из-за недостаточного финансирования.

Ранее сообщалось, что «Химки» хотят арендовать Идову у «Локомотива».