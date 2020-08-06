Адиев заявил, что не понимает ограничения количества молодых футболистов в РПЛ

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Главный тренер клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Чайка» Магомед Адиев высказал мнение о введении в Российской премьер-лиге (РПЛ) ограничения на нахождение на поле во время матча в составе одной команды более двух футболистов младше 18 лет.
Адиев заявил, что не понимает ограничения количества молодых футболистов в РПЛ
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Я изначально против каких-либо ограничений. Профессиональный спорт — это соревнования личностей, и никаких барьеров быть не должно. Человек, даже если ему нет 18 лет, должен расти и выигрывать конкуренцию. Тренер — не враг себе, он не будет специально выпускать молодёжь, которая слабее других. Но если 17-летний парень сильнее 25-летнего?» — приводит слова Адиева РИА Новости.

Он отметил, что в любой команде может возникнуть ситуация, когда будет большое число травмированных или заболевших коронавирусом.

«Повторюсь, тренер будет выпускать сильнейших на данный момент, и ими могут быть молодые. В ФНЛ, например, по регламенту у нас должен быть один молодой обязательно. Поэтому я не понимаю таких ограничений», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что РПЛ введёт ограничение относительно выхода на поле футболистов до 18 лет.

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