Колосков высказался об ограничениях по участию молодых игроков в матчах РПЛ

Короткая ссылка
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказал мнение о введении ограничения на нахождение на поле во время матча в составе одной команды более двух футболистов младше 18 лет.
Колосков высказался об ограничениях по участию молодых игроков в матчах РПЛ
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Я не вижу в этом смысла. Ограничительные меры не нужны, это не приводит ни к чему хорошему. А если в команде выросли три талантливых парня, как Эдуард Стрельцов или Михаил Гершкович, что же, их не выпускать на поле? Получается смешно. Надеюсь, РФС не утвердит такие меры в регламенте», — приводит слова Колоскова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что РПЛ введёт ограничение относительно выхода на поле футболистов до 18 лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить