Колосков высказался об ограничениях по участию молодых игроков в матчах РПЛ

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказал мнение о введении ограничения на нахождение на поле во время матча в составе одной команды более двух футболистов младше 18 лет.

«Я не вижу в этом смысла. Ограничительные меры не нужны, это не приводит ни к чему хорошему. А если в команде выросли три талантливых парня, как Эдуард Стрельцов или Михаил Гершкович, что же, их не выпускать на поле? Получается смешно. Надеюсь, РФС не утвердит такие меры в регламенте», — приводит слова Колоскова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что РПЛ введёт ограничение относительно выхода на поле футболистов до 18 лет.