Тарпищев считает, что большинству теннисистов нет смысла ехать на US Open

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказал мнение о ситуации вокруг проведения Открытого чемпионата США по теннису — US Open.
Тарпищев считает, что большинству теннисистов нет смысла ехать на US Open
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Я вообще считаю, что надо хорошо подумать, прежде чем ехать в Америку. Если ситуация будет складываться так, как складывается сейчас, то турниры будут сконцентрированы в Европе. Стоит ли ехать в США, если надо сыграть серию турниров в Европе? А ведь к ним ещё и подготовиться надо, приобрести устойчивость нервной системы после паузы. Что даёт поездка в США?» — приводит слова Тарпищева РИА Новости.

Он отметил, что выступление на US Open может пойти в плюс только топ-спортсменам, которые способны его выиграть.

«Для остальных поездка в США — это как на воде вилами писано. Все рассуждают по-разному. Да, с позиций единиц поездка в США может принести успех. А для остальных вообще неразумно ехать туда, где вообще никаких гарантий нет», — добавил глава ФТР.

US Open пройдёт в Нью-Йорке с 31 августа по 13 сентября.

Ранее сообщалось, что Светлана Кузнецова поделилась опасениями из-за выступления на US Open.

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