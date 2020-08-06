Кашшаи заявил, что открыт к общению с Федуном

Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи заявил, что не встречался с владельцем московского «Спартака» Леонидом Федуном.

«Мы не общались. У нас не было никаких встреч. Но я открыт к общению на любые темы. Клубы должны готовиться к сезону и арбитры — тоже. Каждый сейчас должен заниматься своей работой», — заявил Кашшаи.

После возобновления сезона РПЛ владелец «Спартака» был недоволен рядом спорных судейских решений против его команды, что породило разговоры о заговоре против красно-белых.

Ранее Кашшаи заявил, что будет составлен новый рейтинг судей.