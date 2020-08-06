Кашшаи: у нас будет новый рейтинг судей

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Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи прокомментировал подготовку отечественных арбитров к следующему сезону.
Кашшаи: у нас будет новый рейтинг судей
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«Мы проанализировали все 85 матчей, которые состоялись в 2020 году. Теперь у нас есть чёткое понимание работы арбитров. Обладая этой информацией, мы создадим новый рейтинг судей, от которого и будут зависеть назначения на матч», — цитирует Кашшаи «Чемпионат».

Также глава судейского департамента РФС рассказал о работе своего ведомства в следующем сезоне.

«Судьи должны следовать правилам игры, а также указаниям УЕФА и IFAB. После каждого тура мы будем разбирать их работу, а также организовывать онлайн-семинары и приглашать инспекторов. Что касается нововведений следующего сезона, то у нас появится тренер по физподготовке, который будет работать на постоянной основе. У наших 60 судей будут Polar Watch, у других официальных лиц, 250 человек, будут ремни. Мы будем проверять всех. Что они делают, как они делают в течение недели, всё будет отслеживаться по показателям и GPS», — добавил Кашшаи.

Ранее были объявлены арбитры Суперкубка России и матчей первого тура Российской премьер-лиги.

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