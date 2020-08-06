Спортивный директор «Ростова» рассказал об упущенной возможности подписать Холанда
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«Мы, когда Бьорна Сигурдарссона смотрели, увидели Холанда. Они играли все вместе в «Мёльде». Позвонил Александр Андрющенко, говорит: «Шикарный парень». Я говорю: «А там ещё шикарный парень, я на замене видел». Он его посмотрел, говорит: «Вообще супер, надо брать». Мы узнали цену, что-то порядка 2,5—3 млн. Ему, по-моему, ещё переезжать нельзя было. 17 или 18 лет было. Мы говорим: «Нет, это очень дорого, мы за ним понаблюдаем». Понаблюдали. Наблюдаем до сих пор», — заявил Рыскин в интервью YouTube-каналу Нобеля Арустамяна.
20-летний Холанд в прошлом сезоне забил 16 голов в 14 матчах чемпионата Австрии в составе «Зальцбурга» и 13 голов в 15 поединках немецкой Бундеслиги после перехода в дортмундскую «Боруссию».
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