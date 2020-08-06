Спортивный директор «Ростова» рассказал об упущенной возможности подписать Холанда

Алексей Рыскин, спортивный директор «Ростова», рассказал, как клуб отказался от идеи приобретения юного Эрлинга Холанда, который сейчас выступает за дортмундскую «Боруссию».

«Мы, когда Бьорна Сигурдарссона смотрели, увидели Холанда. Они играли все вместе в «Мёльде». Позвонил Александр Андрющенко, говорит: «Шикарный парень». Я говорю: «А там ещё шикарный парень, я на замене видел». Он его посмотрел, говорит: «Вообще супер, надо брать». Мы узнали цену, что-то порядка 2,5—3 млн. Ему, по-моему, ещё переезжать нельзя было. 17 или 18 лет было. Мы говорим: «Нет, это очень дорого, мы за ним понаблюдаем». Понаблюдали. Наблюдаем до сих пор», — заявил Рыскин в интервью YouTube-каналу Нобеля Арустамяна.

20-летний Холанд в прошлом сезоне забил 16 голов в 14 матчах чемпионата Австрии в составе «Зальцбурга» и 13 голов в 15 поединках немецкой Бундеслиги после перехода в дортмундскую «Боруссию».

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