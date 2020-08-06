Спортивный директор «Ростова» рассказал об упущенной возможности подписать Холанда

Короткая ссылка
Алексей Рыскин, спортивный директор «Ростова», рассказал, как клуб отказался от идеи приобретения юного Эрлинга Холанда, который сейчас выступает за дортмундскую «Боруссию».
Спортивный директор «Ростова» рассказал об упущенной возможности подписать Холанда
  • Reuters

«Мы, когда Бьорна Сигурдарссона смотрели, увидели Холанда. Они играли все вместе в «Мёльде».  Позвонил Александр Андрющенко, говорит: «Шикарный парень». Я говорю: «А там ещё шикарный парень, я на замене видел». Он его посмотрел, говорит: «Вообще супер, надо брать». Мы узнали цену, что-то порядка 2,5—3 млн. Ему, по-моему, ещё переезжать нельзя было. 17 или 18 лет было. Мы говорим: «Нет, это очень дорого, мы за ним понаблюдаем». Понаблюдали. Наблюдаем до сих пор», — заявил Рыскин в интервью YouTube-каналу Нобеля Арустамяна.

20-летний Холанд в прошлом сезоне забил 16 голов в 14 матчах чемпионата Австрии в составе «Зальцбурга» и 13 голов в 15 поединках немецкой Бундеслиги после перехода в дортмундскую «Боруссию».

Ранее Карпин рассказал, чему научился после ухода из «Спартака».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить