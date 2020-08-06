Карпин рассказал, чему научился после ухода из «Спартака»

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин считает, что после ухода из московского «Спартака» ему удалось перезапустить свою карьеру.
Карпин рассказал, чему научился после ухода из «Спартака»
  • © Сергей Пивоваров
  • РИА Новости

«Насчёт того, что я перезапустил карьеру, — да, наверное, можно сказать так, сто процентов. После «Спартака» была «Мальорка», был «Армавир», а здесь попал в клуб, в котором получил, наверное, полное доверие. Может быть, отсюда и результат. Со времени работы в «Спартаке» и я сам, наверное, поменялся. Стал спокойнее относиться к ошибкам, недочётам, невыполнению чего-то. Когда игрок не хочет, реакция одна и та же. Но оказалось, что бывают футболисты, которые не могут выполнить что-то. Когда я был в «Спартаке», у меня не было этого понимания», — признался Карпин в интервью YouTube-каналу Нобеля Арустамяна.

51-летний специалист покинул «Спартак» в 2014-м году. С 2017 года Карпин возглавляет «Ростов».

Ранее Карпин заявил, что Федун может сказать всё что угодно.

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