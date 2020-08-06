Евсеев: мы обязательно будем биться в матчах со «Спартаком»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев высказался о слухах, что его команда стала фарм-клубом «Спартака».

«В последние дни несколько раз слышал, что «Уфа» становится едва ли не фарм-клубом «Спартака», что «Спартаку» можно записывать заранее в матчах с нами шесть очков. Не знаю, как закончатся матчи со «Спартаком» в новом сезоне. Но я могу пообещать, что после игр с красно-белыми, как и после любых других поединков, я смогу посмотреть в глаза болельщикам. Мы можем проиграть, а можем выиграть. Но мы обязательно будем биться. В том числе и за ту репутацию, которая есть сейчас у нас», — написал Евсеев в Instagram.

Нынешним летом в «Спартак» перешли генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов и полузащитник Остон Урунов.

Ранее в «Уфе» объяснили причину продажи Урунова.