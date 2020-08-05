В «Уфе» объяснили причину продажи Урунова

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Председатель попечительского совета ФК «Уфа» Ростислав Мурзагулов прокомментировал переход полузащитника Остона Урунова в московский «Спартак».
В «Уфе» объяснили причину продажи Урунова
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«У нас изначально было понимание, что Урунов поднимется и за ним будут охотиться большие и серьёзные клубы. Мы надеялись на его развитие и поздравляем его с этим трансфером! «Уфа» выбирает всегда только самые выгодные предложения. Претендентов было больше одного как в России, так и за границей. Решение о переходе в «Спартак» принято, исходя из желания самого футболиста, агента, а также с учётом его обязательств перед теми людьми, которые помогали ему раньше», — цитирует Мурзагулова «Чемпионат».

Урунов выступал за «Уфу» с зимы 2020 года, отыграв десять матчей за клуб.

Ранее «Спартак» объявил о переходе Урунова.

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