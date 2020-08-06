Жоаозиньо рассказал о неудачных переговорах с «Краснодаром»

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Бывший полузащитник московского «Динамо» Жоаозиньо заявил, что его переговоры о переходе в «Краснодар» завершились неудачно.
Жоаозиньо рассказал о неудачных переговорах с «Краснодаром»
  • @FCKrasnodar
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«Я тренировался с «Краснодаром», но не останусь в команде. Увы, мы не пришли к соглашению», — цитирует футболиста «Чемпионат».

Жоаозиньо выступал за «Краснодар» с 2011 по 2018 год, после чего перешёл в «Динамо». Московский клуб 31-летний бразильский футболист покинул в конце июля в связи с истечением контракта. В прошлом сезоне он принял участие в 19 матчах Российской премьер-лиги, забил два гола и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Динамо» заплатит €10 млн за хорватского полузащитника.

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