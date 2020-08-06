В ВОЗ считают, что возвращение болельщиков на стадионы может стать катастрофой

Директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан выразил мнение, что массовое возвращение болельщиков на стадионы может обернуться катастрофой.

«Большое скопление людей в 40, 50 или 60 тыс. человек. Это не просто люди окажутся на стадионе. Они будут пользоваться общественным транспортом, посещать бары и клубы. Представьте себе проблемы, которые у нас сейчас есть с ночными клубами и барами, и вы втиснете это всё в четырёх- или пятичасовое мероприятие, когда тысячи людей едут одним и тем же общественным транспортом до места проведения мероприятия, участвуют в социальных аспектах. Это может привести к катастрофическим последствиям», — цитирует Райана France 24.

Из-за пандемии коронавируса ряд спортивных турниров были отменены или перенесены. Крупные футбольные соревнования будут проходить без болельщиков.

Ранее баскетболист «Денвера» Портер заявил, что коронавирус используют для контроля населения.