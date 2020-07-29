Баскетболист «Денвера» Портер: коронавирус используют для контроля населения

Форвард команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс» Майкл Портер рассказал о своём отношении к пандемии коронавируса.

«Лично я считаю, что коронавирус используется, чтобы больше дел было на повестке дня. Думаю, что его используют для контроля населения. Весь мир сейчас находится под контролем. Кто знает, что произойдёт, когда появится вакцина? Чтобы путешествовать, необходимо будет быть привитым. Это сумасшествие», — цитирует баскетболиста Clutch Points.

В мире коронавирусом заболели более 17 млн человек. ВОЗ в марте объявила COVID-19 мировой пандемией.

Ранее баскетболист «Клипперс» Зубац признался, что переболел коронавирусом.