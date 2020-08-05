Геркус назвал уход Фарфана из «Локо» концом легендарной истории

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Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус высказался об уходе Джефферсона Фарфана из клуба.
Геркус назвал уход Фарфана из «Локо» концом легендарной истории
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Сегодня конец этой легендарной истории. Джефф уходит. Спасибо, дружище!» — написал функционер в Twitter, сопроводив пост своей фотографией с перуанцем.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» объявил об уходе Фарфана.

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