Геркус назвал уход Фарфана из «Локо» концом легендарной истории

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус высказался об уходе Джефферсона Фарфана из клуба.

«Сегодня конец этой легендарной истории. Джефф уходит. Спасибо, дружище!» — написал функционер в Twitter, сопроводив пост своей фотографией с перуанцем.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» объявил об уходе Фарфана.