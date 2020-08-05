«Локомотив» объявил об уходе Фарфана

Московский «Локомотив» объявил об уходе из команды 35-летнего нападающего Джефферсона Фарфана.

У перуанца закончился контракт с клубом.

Фарфан перешёл в «Локомотив» в начале 2017 года в качестве свободного агента.

В составе железнодорожников футболист провёл 69 матчей во всех турнирах, в которых забил 25 мячей и отдал 12 результативных передач.

С красно-зелёными он стал чемпионом, дважды обладателем Кубка России, а также завоевал Суперкубок страны.

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