«Локомотив» объявил об уходе Фарфана

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Московский «Локомотив» объявил об уходе из команды 35-летнего нападающего Джефферсона Фарфана.
«Локомотив» объявил об уходе Фарфана
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

У перуанца закончился контракт с клубом. 

Фарфан перешёл в «Локомотив» в начале 2017 года в качестве свободного агента. 

В составе железнодорожников футболист провёл 69 матчей во всех турнирах, в которых забил 25 мячей и отдал 12 результативных передач. 

С красно-зелёными он стал чемпионом, дважды обладателем Кубка России, а также завоевал Суперкубок страны. 

Ранее Гогуа на правах аренды перешёл из ЦСКА в «Ротор».

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