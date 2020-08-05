«Локомотив» объявил об уходе Фарфана
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- РИА Новости
У перуанца закончился контракт с клубом.
Фарфан перешёл в «Локомотив» в начале 2017 года в качестве свободного агента.
В составе железнодорожников футболист провёл 69 матчей во всех турнирах, в которых забил 25 мячей и отдал 12 результативных передач.
С красно-зелёными он стал чемпионом, дважды обладателем Кубка России, а также завоевал Суперкубок страны.
Ранее Гогуа на правах аренды перешёл из ЦСКА в «Ротор».
Джефферсон Фарфан покидает «Локо»! 🙌🏼— «Локомотив» (@fclokomotiv) August 5, 2020
Спасибо за космическую игру и яркие эмоции, которые ты дарил нам на протяжении четырёх сезонов! 🔥🔥🔥
Удачи тебе, #ПеруанскийКороль! 🔝
Джефф придёт на встречу с командой 8 августа, чтобы лично поблагодарить болельщиков за поддержку! ❤💚 pic.twitter.com/gj4hp4q8BP