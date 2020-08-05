Хоккеист «Авангарда» Семёнов рассказал о вспышке коронавируса в команде

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Хоккеист омского «Авангарда» Кирилл Семёнов рассказал о вспышке коронавируса в команде.
Хоккеист «Авангарда» Семёнов рассказал о вспышке коронавируса в команде
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Сейчас отлично чувствую себя, соскучился по команде, по партнёрам. Такая болезнь, надо быть аккуратным, осторожным. До этого не особо как-то верил в неё, но вот так получилось. Особо не было у меня симптомов, день-два поболел и всё, дальше уже начали работать», — сказал Семёнов в интервью YouTube-каналу «Авангарда»

Как подчеркнул хоккеист, из-за того что в «Авангарде» коронавирусом переболели многие игроки, команду ждёт ускоренная подготовка к новому сезону. 

Ранее «Авангард» объявил об уходе Сушинского с поста президента клуба.

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