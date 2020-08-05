Источник: наблюдательный совет РУСАДА выразил недоверие Ганусу

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Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) выразил своё недоверие главе организации Юрию Ганусу, а также его заместителю Маргарите Пахноцкой.
Источник: наблюдательный совет РУСАДА выразил недоверие Ганусу
  • РИА Новости

Об этом сообщает «РБК-Спорт» со ссылкой на информацию от источников. В настоящее время наблюдательный совет РУСАДА проводит заседание, на котором обсуждается аудит организации.

По информации ряда СМИ, в Олимпийском комитете России и Министерстве спорта России ранее обсуждали идею постановки вопроса о недоверии Ганусу. ОКР входит в состав попечителей РУСАДА.

Юрий Ганус возглавляет РУСАДА с августа 2017 года. 

Ранее Ганус допустил отстранение России от ОИ в Токио.

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