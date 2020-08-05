Источник: наблюдательный совет РУСАДА выразил недоверие Ганусу
- РИА Новости
Об этом сообщает «РБК-Спорт» со ссылкой на информацию от источников. В настоящее время наблюдательный совет РУСАДА проводит заседание, на котором обсуждается аудит организации.
По информации ряда СМИ, в Олимпийском комитете России и Министерстве спорта России ранее обсуждали идею постановки вопроса о недоверии Ганусу. ОКР входит в состав попечителей РУСАДА.
Юрий Ганус возглавляет РУСАДА с августа 2017 года.
Ранее Ганус допустил отстранение России от ОИ в Токио.