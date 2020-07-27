Ганус о возможном отстранении России от ОИ в Токио: сценарий Родченкова вполне возможен

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Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус прокомментировал высказывание бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова о том, что Россия должна быть полностью отстранена от Олимпиады в Токио.
Ганус о возможном отстранении России от ОИ в Токио: сценарий Родченкова вполне возможен
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Это его позиция, и он её заявляет. Я знаю позицию генерального директора WADA Оливье Ниггли. Он перед исполкомом просил о том, чтобы приняли решение о допуске наших чистых спортсменов. Давайте дождёмся решения CAS. Но оно будет достаточно строгим, и критерии по допуску будут гораздо строже (возможно, даже в два-три раза), чем раньше», — цитирует Гануса Sport24.

По его словам, РУСАДА на данный момент полностью соответствует требованиям Всемирного антидопингового агентства. При этом он отметил, что если его сместят с должности, то РУСАДА лишится статуса соответствия.

«И возможное из вероятных последствий — прекращение тестирования. Но не мы принимаем те решения, которые направлены против нас. Поэтому сценарий, о котором говорит Родченков, вполне может быть, но не потому, что это сказал Родченков. Напомню, что представители РУСАДА входят в рабочую группу World Athletics, но это не квотируемые места. Мы там, потому что нас с Маргаритой Пахноцкой уважают», — заявил Ганус.

13 июля ОКР обнародовал результаты углублённого аудита финансовой деятельности РУСАДА. Агентство и его руководитель впоследствии выразили своё несогласие с его итогами.

56-летний Ганус возглавляет РУСАДА с 31 августа 2017 года. За время его руководства агентство было восстановлено в правах.

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев предположил, что Григорий Родченков может быть не причастен к заявлениям в СМИ, которые публикуются от его имени.

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