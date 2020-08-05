Промоутер — о бое Тайсона с Джонсом: это абсолютная катастрофа

Британский промоутер Эдди Хирн поделился своим мнением о выставочном поединке с участием 54-летнего бывшего абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе Майка Тайсона и 51-летнего экс-чемпиона в пяти весовых категориях Роя Джонса.

«Комиссия заявила, что они не должны стремиться к нокауту. Вы представляете? То есть Тайсон выходит на ринг в поисках нокаута, но ему машут рукой, приказывая остановиться. Это абсолютная катастрофа», — цитирует Хирна BoxingScene.

Поединок между легендами бокса запланирован на 12 сентября в Калифорнии. Атлетическая комиссия штата предупредила, что ни один из спортсменов не должен стремиться нокаутировать соперника.

Ранее сообщалось, что Джонс застрахует свои уши перед боем с Тайсоном.