Промоутер — о бое Тайсона с Джонсом: это абсолютная катастрофа

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Британский промоутер Эдди Хирн поделился своим мнением о выставочном поединке с участием 54-летнего бывшего абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе Майка Тайсона и 51-летнего экс-чемпиона в пяти весовых категориях Роя Джонса.
Промоутер — о бое Тайсона с Джонсом: это абсолютная катастрофа
  • Reuters

«Комиссия заявила, что они не должны стремиться к нокауту. Вы представляете? То есть Тайсон выходит на ринг в поисках нокаута, но ему машут рукой, приказывая остановиться. Это абсолютная катастрофа», — цитирует Хирна BoxingScene

Поединок между легендами бокса запланирован на 12 сентября в Калифорнии. Атлетическая комиссия штата предупредила, что ни один из спортсменов не должен стремиться нокаутировать соперника. 

Ранее сообщалось, что Джонс застрахует свои уши перед боем с Тайсоном.

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