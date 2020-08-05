«Спартак» анонсировал трансфер Урунова

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Московский «Спартак» анонсировал переход полузащитника Остона Урунова из «Уфы».
«Спартак» анонсировал трансфер Урунова
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

На видео в клубных социальных сетях футболист предстал в форме московского клуба. Ролик сопровождала подпись «сделаем красиво» на родном для футболиста узбекском языке.

@fcsm

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Остон Урунов перешёл в «Уфу» в феврале 2020 года из ташкентского «Локомотива». Стоимость футболиста зимой составляла €200 тыс. Полузащитник провёл на поле в минувшем сезоне Российской премьер-лиги десять матчей, но не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что «Спартак» ведёт переговоры с «Лестером» о трансфере Адриена Силвы.

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