«Спартак» анонсировал трансфер Урунова

Московский «Спартак» анонсировал переход полузащитника Остона Урунова из «Уфы».

На видео в клубных социальных сетях футболист предстал в форме московского клуба. Ролик сопровождала подпись «сделаем красиво» на родном для футболиста узбекском языке.

Остон Урунов перешёл в «Уфу» в феврале 2020 года из ташкентского «Локомотива». Стоимость футболиста зимой составляла €200 тыс. Полузащитник провёл на поле в минувшем сезоне Российской премьер-лиги десять матчей, но не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что «Спартак» ведёт переговоры с «Лестером» о трансфере Адриена Силвы.