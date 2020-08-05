В клубе французской Лиги 1 заявили о вспышке коронавируса

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В клубе французской Лиги 1 «Страсбург» зафиксировано девять случаев заболевания коронавирусом среди футболистов основного состава.
В клубе французской Лиги 1 заявили о вспышке коронавируса
  • © REUTERS/Pascal Rossignol

Как сообщает официальный сайт клуба, по результатам тестирования, проведённого 4 августа, четверо игроков основного состава получили положительный результат теста на коронавирус. По итогам проверки, проведённой 30 июля, было обнаружено ещё пятеро заболевших. Таким образом, общее число футболистов с коронавирусом достигло девяти.

Заболевшие игроки были изолированы и помещены на 14-дневный карантин. «Страсбург» отменил товарищеский матч с «Реймсом», намеченный на 8 августа, а также встречу с болельщиками.

Ранее сообщалось, что в Англии намерены удалять футболистов за преднамеренный кашель на соперников.

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