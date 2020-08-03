В Англии намерены удалять футболистов за преднамеренный кашель на соперников

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В английских футбольных лигах, в том числе в АПЛ, арбитры могут получить право удалять с поля игроков, преднамеренно кашляющих на соперников или официальных лиц на матчах.
В Англии намерены удалять футболистов за преднамеренный кашель на соперников
  • РИА Новости

Как сообщает The Times, такое нововведение было представлено в новых указаниях для должностных лиц и организаторов матчей, подготовленных Футбольной ассоциацией Англии (FA) на период ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции.

Отмечается, что при этом арбитры не обязаны следить за соблюдением социальной дистанции во время празднования гола и не смогут наказать игроков за плевки.

Ранее сообщалось, что девять клубов АПЛ просили отстранить «Манчестер Сити» от еврокубков на время разбирательств в СAS.

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