В Англии намерены удалять футболистов за преднамеренный кашель на соперников
- РИА Новости
Как сообщает The Times, такое нововведение было представлено в новых указаниях для должностных лиц и организаторов матчей, подготовленных Футбольной ассоциацией Англии (FA) на период ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции.
Отмечается, что при этом арбитры не обязаны следить за соблюдением социальной дистанции во время празднования гола и не смогут наказать игроков за плевки.
Ранее сообщалось, что девять клубов АПЛ просили отстранить «Манчестер Сити» от еврокубков на время разбирательств в СAS.