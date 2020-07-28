Девять клубов АПЛ просили отстранить «Манчестер Сити» от еврокубков на время разбирательств в СAS

Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал доклад по делу об отмене двухлетней дисквалификации английского футбольного клуба «Манчестер Сити» в еврокубках.

Как сообщает Sky Sports со ссылкой на отчёт CAS, «Сити» отказался сотрудничать с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который вёл расследование финансовой деятельности клуба. В суде посчитали это серьёзным, но недостаточно существенным нарушением. При этом большинство членов комиссии не увидели доказательств утверждения УЕФА, что спонсорский доход клуба был завышен, но за отказ сотрудничать со следствием было принято решение оштрафовать «горожан» на €10 млн.

«Сити», в свою очередь, отрицал, что клуб вступил в заговор со своими спонсорами, также в коллективе заявили о краже 5,5 млн электронных писем.

Кроме того, стало известно, что «Арсенал», «Бернли», «Челси», «Лестер», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл», «Тоттенхэм» и «Вулверхэмптон» просили CAS отстранить «Манчестер Сити» от еврокубков на время разбирательств.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» может подать в суд на президента Ла Лиги Хавьера Тебаса из-за его слов о решении CAS.