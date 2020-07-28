Девять клубов АПЛ просили отстранить «Манчестер Сити» от еврокубков на время разбирательств в СAS

Короткая ссылка
Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал доклад по делу об отмене двухлетней дисквалификации английского футбольного клуба «Манчестер Сити» в еврокубках.
Девять клубов АПЛ просили отстранить «Манчестер Сити» от еврокубков на время разбирательств в СAS
  • © REUTERS/Carl Recine

Как сообщает Sky Sports со ссылкой на отчёт CAS, «Сити» отказался сотрудничать с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который вёл расследование финансовой деятельности клуба. В суде посчитали это серьёзным, но недостаточно существенным нарушением. При этом большинство членов комиссии не увидели доказательств утверждения УЕФА, что спонсорский доход клуба был завышен, но за отказ сотрудничать со следствием было принято решение оштрафовать «горожан» на €10 млн.

«Сити», в свою очередь, отрицал, что клуб вступил в заговор со своими спонсорами, также в коллективе заявили о краже 5,5 млн электронных писем.

Кроме того, стало известно, что «Арсенал», «Бернли», «Челси», «Лестер», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл», «Тоттенхэм» и «Вулверхэмптон» просили CAS отстранить «Манчестер Сити» от еврокубков на время разбирательств. 

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» может подать в суд на президента Ла Лиги Хавьера Тебаса из-за его слов о решении CAS.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить