СМИ: «Ахмат» близок к подписанию футболиста сборной Белоруссии

Короткая ссылка
Защитник белорусского БАТЭ Захар Волков может продолжить карьеру в Российской премьер-лиге (РПЛ).
СМИ: «Ахмат» близок к подписанию футболиста сборной Белоруссии
  • © fcbate.by

Об этом сообщает «Чемпионат». По информации источника, «Ахмат» близок к трансферу 22-летнего защитника.

Волков выступает в составе БАТЭ с 2018 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 16 матчах чемпионата Белоруссии, в которых отдал одну результативную передачу.

В первом туре нового сезона «Ахмат» на выезде сыграет с тульским «Арсеналом». Матч пройдёт 9 августа.

Ранее сообщалось, что Глушаков покинул «Ахмат» ради детей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить