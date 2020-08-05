СМИ: «Ахмат» близок к подписанию футболиста сборной Белоруссии

Защитник белорусского БАТЭ Захар Волков может продолжить карьеру в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Об этом сообщает «Чемпионат». По информации источника, «Ахмат» близок к трансферу 22-летнего защитника.

Волков выступает в составе БАТЭ с 2018 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 16 матчах чемпионата Белоруссии, в которых отдал одну результативную передачу.

В первом туре нового сезона «Ахмат» на выезде сыграет с тульским «Арсеналом». Матч пройдёт 9 августа.

Ранее сообщалось, что Глушаков покинул «Ахмат» ради детей.