СМИ: «Ахмат» близок к подписанию футболиста сборной Белоруссии
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Об этом сообщает «Чемпионат». По информации источника, «Ахмат» близок к трансферу 22-летнего защитника.
Волков выступает в составе БАТЭ с 2018 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 16 матчах чемпионата Белоруссии, в которых отдал одну результативную передачу.
В первом туре нового сезона «Ахмат» на выезде сыграет с тульским «Арсеналом». Матч пройдёт 9 августа.
Ранее сообщалось, что Глушаков покинул «Ахмат» ради детей.