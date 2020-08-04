Глушаков покинул «Ахмат» ради детей

Денис Глушаков объявил об уходе из «Ахмата».

По словам 33-летнего футболиста, пришло время двигаться дальше.

«Поначалу где-то меня сдерживали травмы, но потом — особенно после ударной работы на карантине — удалось вернуться к оптимальным кондициям. Пробежал и что-то забил — почти как в лучшие золотые времена. Есть силы и желание решать серьёзные задачи в футболе — никогда этого не скрывал. Дети заждались дома, любой отец меня поймёт, но, конечно, профессиональный путь футболиста может быть очень разным», — написал Глушаков в Instagram.

Он также отметил, что тренируется по своей программе и ведёт переговоры с несколькими клубами.

Ранее сообщалось, что Глушаков не запрашивал у «Спартака» зарплату в размере €1,5 млн в год.