Трипл-дабл Дончича помог «Далласу» обыграть «Сакраменто» в овертайме матча НБА

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» одержали победу над «Сакраменто Кингз».

Матч, проходивший на арене «Эйч-Пи Филд Хаус» в закрытом кампусе НБА в Орландо, завершился победой «Далласа» в овертайме со счётом 114:110.

Защитник «Маверикс» Лука Дончич набрал 34 очка, сделал 20 подборов и отдал 12 передач. В составе «Сакраменто» 28 очков на счету Д'Арона Фокса.

Дончич стал самым молодым игроком в истории НБА, которому удалось сделать трипл-дабл, набрав не менее 30 очков и совершив 20 или больше подборов.

Ранее сообщалось, что трипл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Оклахому» в НБА.