Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Оклахому» в НБА

«Денвер Наггетс» одержал победу над «Оклахома-Сити Тандер» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, исход которой решался в овертайме, завершилась со счётом 121:113 в пользу «Наггетс».

В составе «Денвера» дабл-дабл из 37 очков и 12 подборов в активе Майкла Портера. Трипл-дабл из 30 очков, 12 подборов и десяти ассистов на счёту Николы Йокича.

За «Оклахому» 24 очка набрал Шай Жильжо-Александер. Ещё 23 очка в активе Криса Пола. Данило Галлинари набрал 20 очков.

Ранее сообщалось, что дабл-дабл Дэвиса помог «Лейкерс» обыграть «Юту» в матче НБА.