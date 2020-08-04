Дабл-дабл Дэвиса помог «Лейкерс» обыграть «Юту» в матче НБА

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«Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Юта Джаз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Дабл-дабл Дэвиса помог «Лейкерс» обыграть «Юту» в матче НБА
  • Reuters

Встреча завершилась со счётом 116:108 в пользу команды из Лос-Анджелеса.

Самым результативным игроком в составе «Лейкерс» стал Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл из 42 очков и 12 подборов. Леброн Джеймс записал в свой актив 22 очка.

За «Юту» 33 очка на счету Донована Митчелла. Ещё 24 очка набрал Майк Конли.

В других матчах игрового дня «Нью-Орлеан Пеликанс» взял верх над «Мемфис Гриззлиз» (109:99), «Филадельфия Сиксерс» победил «Сан-Антонио Спёрс» (132:130), а «Вашингтон Уизардс» проиграл «Индиана Пэйсерс» (100:111).

Ранее сообщалось, что не встававший на колено баскетболист «Орландо» Айзек получил тяжёлую травму.

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