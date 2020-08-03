Не встававший на колено баскетболист «Орландо» Айзек получил тяжёлую травму

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Орландо Мэджик» Джонатан Айзек, ставший первым игроком лиги, не вставшим на колено во время исполнения гимна после возобновления сезона, получил тяжёлую травму в матче регулярного чемпионата с «Сакраменто Кингз».

Айзек получил травму в четвёртой четверти матча и не сумел самостоятельно покинуть паркет — его увезли с площадки в кресле-каталке.

Prayers up for Jonathan Isaac after being taken off in a wheelchair with a knee injury. 🙏 pic.twitter.com/tWoMEcDjKr — House of Highlights (@HoHighlights) August 3, 2020

Для 22-летнего игрока это был второй матч после длительного восстановления после травмы левого колена, из-за которой он не играл с января.

По данным инсайдера ESPN Эдриена Войнаровски, он получил разрыв крестообразных связок левого колена и на длительный срок выбыл из строя.

Ранее сообщалось, что «Даллас» проиграл «Финиксу» в матче НБА, несмотря на 40 очков Дончича и 30 очков Порзингиса.