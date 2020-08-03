Не встававший на колено баскетболист «Орландо» Айзек получил тяжёлую травму

Короткая ссылка
Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Орландо Мэджик» Джонатан Айзек, ставший первым игроком лиги, не вставшим на колено во время исполнения гимна после возобновления сезона, получил тяжёлую травму в матче регулярного чемпионата с «Сакраменто Кингз».
Не встававший на колено баскетболист «Орландо» Айзек получил тяжёлую травму
  • Reuters

Айзек получил травму в четвёртой четверти матча и не сумел самостоятельно покинуть паркет — его увезли с площадки в кресле-каталке.

Для 22-летнего игрока это был второй матч после длительного восстановления после травмы левого колена, из-за которой он не играл с января.

По данным инсайдера ESPN Эдриена Войнаровски, он получил разрыв крестообразных связок левого колена и на длительный срок выбыл из строя.

Ранее сообщалось, что «Даллас» проиграл «Финиксу» в матче НБА, несмотря на 40 очков Дончича и 30 очков Порзингиса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить