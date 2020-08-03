Не встававший на колено баскетболист «Орландо» Айзек получил тяжёлую травму
- Reuters
Айзек получил травму в четвёртой четверти матча и не сумел самостоятельно покинуть паркет — его увезли с площадки в кресле-каталке.
Prayers up for Jonathan Isaac after being taken off in a wheelchair with a knee injury. 🙏 pic.twitter.com/tWoMEcDjKr— House of Highlights (@HoHighlights) August 3, 2020
Для 22-летнего игрока это был второй матч после длительного восстановления после травмы левого колена, из-за которой он не играл с января.
По данным инсайдера ESPN Эдриена Войнаровски, он получил разрыв крестообразных связок левого колена и на длительный срок выбыл из строя.
Ранее сообщалось, что «Даллас» проиграл «Финиксу» в матче НБА, несмотря на 40 очков Дончича и 30 очков Порзингиса.