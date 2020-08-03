«Даллас» проиграл «Финиксу» в матче НБА, несмотря на 40 очков Дончича и 30 очков Порзингиса

«Даллас Маверикс» потерпел поражение от «Финикс Санз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча завершилась со счётом 117:115 в пользу команды из Аризоны.

Самым результативным игроком «Финикса» стал Девин Букер, набравший 30 очков. Ещё 20 очков команде принёс Рикки Рубио.

В составе «Далласа» дабл-дабл из 40 очков и 11 ассистов в активе Луки Дончича. Ещё 30 очков набрал Кристапс Порзингис.

В другом матче игрового дня «Орландо Мэджик» взял верх над «Сакраменто Кингз» — 132:116.

Ранее сообщалось, что «Милуоки» проиграл «Хьюстону», несмотря на дабл-даблы Адетокунбо, Миддлтона и Лопеса.