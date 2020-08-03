«Милуоки» проиграл «Хьюстону», несмотря на дабл-даблы Адетокунбо, Миддлтона и Лопеса

«Милуоки Бакс» потерпел поражение от «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча завершилась со счётом 120:116 в пользу команды из Техаса.

В составе «Милуоки» дабл-дабл из 36 очков и 18 подборов оформил Яннис Адетокунбо. Крис Миддлтон и Брук Лопес также стали авторами дабл-даблов (27 очков, 12 подборов и 23 очка, 12 подборов соответственно).

Самым результативным игроком «Хьюстона» стал Рассел Уэстбрук, набравший 31 очко. В активе Джеймса Хардена 24 очка.

Ранее сообщалось, что дабл-дабл Мюррея помог «Сан-Антонио» обыграть «Мемфис» в матче НБА.