«Милуоки» проиграл «Хьюстону», несмотря на дабл-даблы Адетокунбо, Миддлтона и Лопеса
- Reuters
Встреча завершилась со счётом 120:116 в пользу команды из Техаса.
В составе «Милуоки» дабл-дабл из 36 очков и 18 подборов оформил Яннис Адетокунбо. Крис Миддлтон и Брук Лопес также стали авторами дабл-даблов (27 очков, 12 подборов и 23 очка, 12 подборов соответственно).
Самым результативным игроком «Хьюстона» стал Рассел Уэстбрук, набравший 31 очко. В активе Джеймса Хардена 24 очка.
Ранее сообщалось, что дабл-дабл Мюррея помог «Сан-Антонио» обыграть «Мемфис» в матче НБА.