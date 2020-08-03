Дабл-дабл Мюррея помог «Сан-Антонио» обыграть «Мемфис» в матче НБА

«Сан-Антонио Спёрс» одержал победу над «Мемфис «Гризлис» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча завершилась со счётом 108:106 в пользу техасской команды.

Ключевым моментом игры стали два штрафных броска, назначенные на последней секунде игры при счёте 106:106, которые реализовал защитник «Спёрс» Демар Дерозан.

Самым результативным игроком «Сан-Антонио» стал Деджанте Мюррей, оформивший дабл-дабл из 21 очка и 10 подборов.

В составе «Мемфиса» 25 очков набрал Джа Морант. Дабл-дабл из 13 очков и 11 подборов в активе Йонаса Валанчюнаса.

Ранее сообщалось, что «Бостон» победил «Портленд» в матче НБА, благодаря 34 очкам Тэйтума.