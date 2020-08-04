Мамаев назвал себя счастливым человеком

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал о том, как обустроился в новой команде.

Спортсмен выразил радость по поводу своего нынешнего положения.

«У меня в жизни сложились такие обстоятельства, что мне сейчас вообще грех жаловаться на что-либо. Я понимаю, что я просто счастливый человек. У меня жена, двое детей, куча животных в доме. Мы здесь живём, всё хорошо, я занимаюсь любимым делом», — заявил Мамаев в интервью, выдержки из которого опубликовал в своём Telegram-канале спортивный журналист Нобель Арустамян.

Ранее сообщалось, что адвокат Мамаева ждёт извинений от прокуратуры за незаконное привлечение футболиста к ответственности.