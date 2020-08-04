Суркис объявил о готовности продать киевское «Динамо»
- Reuters
По словам предпринимателя, он остаётся в «Динамо» исключительно из любви к футболу, но его дети просят, чтобы он не оставлял им такую нагрузку в наследство.
«Младшая дочь меня больше поддерживает, а старшей уже надоело видеть отца в стрессе. Она говорит: «Папа, я даже не знаю, когда тебе позвонить. Хочу с тобой пообщаться, но если ты проиграл, то не понимаю, как лучше — позвонить на следующий день или сделать паузу». А младшая со мной общается, бьётся с болельщиками в Instagram», — заявил Суркис в эфире телеканала «112 Украина».
Ранее сообщалось, что Юрий Сёмин прокомментировал высказывания в свой адрес со стороны Суркиса.