Суркис объявил о готовности продать киевское «Динамо»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис заявил, что готов рассматривать предложения о покупке клуба.

По словам предпринимателя, он остаётся в «Динамо» исключительно из любви к футболу, но его дети просят, чтобы он не оставлял им такую нагрузку в наследство.

«Младшая дочь меня больше поддерживает, а старшей уже надоело видеть отца в стрессе. Она говорит: «Папа, я даже не знаю, когда тебе позвонить. Хочу с тобой пообщаться, но если ты проиграл, то не понимаю, как лучше — позвонить на следующий день или сделать паузу». А младшая со мной общается, бьётся с болельщиками в Instagram», — заявил Суркис в эфире телеканала «112 Украина».

Ранее сообщалось, что Юрий Сёмин прокомментировал высказывания в свой адрес со стороны Суркиса.