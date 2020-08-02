Сёмин отреагировал на слова о нём владельца киевского «Динамо»

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Российский футбольный тренер Юрий Сёмин прокомментировал высказывания в свой адрес со стороны владельца киевского футбольного клуба «Динамо» Игоря Суркиса.
Сёмин отреагировал на слова о нём владельца киевского «Динамо»
  • Reuters

«Я очень уважаю Суркиса. Переходя из «Динамо» в «Локомотив», я просто ехал домой. На тот момент на все мои московские вопросы он сказал, что всё решит. Не вижу никаких оскорблений в свой адрес», — приводит слова Сёмина Sport24.

Сёмин тренировал «Динамо» с 2007 по 2009 год, а также с 2010 по 2012 год. Под его руководством киевляне становились чемпионами Украины и обладателями Суперкубка страны.

Ранее Суркис заявил, что Сёмин оказался хлюпиком.

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