Сёмин отреагировал на слова о нём владельца киевского «Динамо»

Российский футбольный тренер Юрий Сёмин прокомментировал высказывания в свой адрес со стороны владельца киевского футбольного клуба «Динамо» Игоря Суркиса.

«Я очень уважаю Суркиса. Переходя из «Динамо» в «Локомотив», я просто ехал домой. На тот момент на все мои московские вопросы он сказал, что всё решит. Не вижу никаких оскорблений в свой адрес», — приводит слова Сёмина Sport24.

Сёмин тренировал «Динамо» с 2007 по 2009 год, а также с 2010 по 2012 год. Под его руководством киевляне становились чемпионами Украины и обладателями Суперкубка страны.

Ранее Суркис заявил, что Сёмин оказался хлюпиком.