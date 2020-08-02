Суркис: Сёмин оказался хлюпиком, который побежал за своими акциями в «Локомотив»

Владелец киевского футбольного клуба «Динамо» Игорь Суркис высказался о периоде работы российского специалиста Юрия Сёмина в команде.

«Почему у Сёмина сразу получилось? Потому что он в этой среде работал. Не имеет значения, он работал в России или здесь... Он знает эту среду очень хорошо. Наш чемпионат. Считаю, что Сёмин проделал идеальную работу в киевском «Динамо». Просто если бы он не оказался таким хлюпиком, который побежал за своими акциями в московский «Локомотив», может, он бы и по сей день работал в «Динамо», — приводит слова Суркиса Footboom.

Суркис отметил, что во второй приход Сёмина отношение к нему было уже иным.

« Второй раз он вошёл в эту реку, но уже отношение было к нему другое, даже у болельщиков», — добавил владелец «Динамо».

Сёмин тренировал «Динамо» с 2007 по 2009 год, а также с 2010 по 2012 год. Под его руководством киевляне становились чемпионами Украины и обладателями Суперкубка страны.

Ранее Сёмин объявил, будет ли продолжать тренерскую карьеру.