Наставник «Сочи» Федотов рассказал об угрозе второй волны коронавируса

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов ответил на вопрос, не боится ли он новых вспышек заболевания коронавирусом в следующем сезоне.

«Никто от этого не застрахован. Мы же видим: и хоккеисты страдают, которые находились в изоляции на базе. Очень сложно этого избежать. Нам говорят, что эпидемия идёт на спад, а на самом деле оказалось, что почти все клубы через это прошли. Просто у кого-то было больше заражённых, у кого-то — меньше», — цитирует специалиста «Советский спорт».

Федотов также отметил, что сейчас заболевших в «Сочи» нет.

«Мы пережили этот период. Ребята две недели находились в изоляции, в четырёх стенах, без должного движения. Те, кто переболел, плавно восстанавливают форму. Мы смотрим за их состоянием. Начинали работать в двухразовом режиме, но некоторые тренировки приходилось снимать, не все были готовы к нагрузкам», — сказал тренер.

Ранее сообщалось, что вратарь «Сочи» Сослан Джанаев оценил дебютный сезон клуба в Российской премьер-лиге (РПЛ).