Джанаев подвёл итоги сезона для «Сочи»

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Вратарь «Сочи» Сослан Джанаев оценил дебютный сезон клуба в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Джанаев подвёл итоги сезона для «Сочи»
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Сочинцы заняли 12-е место в турнирной таблице, хотя по ходу чемпионата шли в зоне вылета.

«Команда собиралась по ходу сезона, не было полноценной подготовки. Плюс первые пять игр — на выезде с топ-клубами. Из-за этого старт не получился, мы недобрали много очков. Были проблески, но только на один матч, а в конце выдали мощный отрезок. Решили задачу, остались в РПЛ. Это главное», — приводит слова Джанаева Sport24.

Ранее сообщалось, что глава РПЛ Сергей Прядкин объяснил, почему Борис Ротенберг отказался переносить матч «Сочи» с «Ростовом».

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